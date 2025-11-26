Москва войдет в декабрь с осенней погодой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первых числах декабря погода в Москве будет соответствовать осенним значениям. Об этом в беседе с RT сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно наблюдениям метеоролога, ноябрь подходит к концу с температурой выше нормы. При этом среда, 26 ноября, станет самой ненастной. В частности, на столицу влияет теплый атмосферный фронт, который пока проявляется в виде мокрого снега, а позже он перейдет в дождь.

Дневные температурные значения будут колебаться в пределах 2–3 градусов, продолжила Позднякова, добавив, что теплый сектор атлантического циклона захватит Москву и в четверг, 27-го числа.

Благодаря этому в темное время суток столбики термометров установятся на отметке в 2–3 градуса, а в светлое – поднимутся до 5–6. Такие значения превышают норму на 6–7 градусов, отметила синоптик.



Причем в заключительные дни осени в столице ожидается погода без значительных осадков.

"Но и значительного тепла (как и холода) у нас не ожидается. Преимущественно ночами – минус 3 – плюс 2 градуса, а днем – около 0. Декабрь начнется примерно с такой же погоды. В первых числах декабря у нас будет еще осенняя погода", – подытожила Позднякова.

До вечера 26 ноября на территории столичного региона будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Предупреждение актуально до 21:00.

Кроме того, горожан предупредили о возможных туманах, которые могут появиться из-за поступающего в Москву теплого воздуха. Также прогнозируется повышение атмосферного давления.

