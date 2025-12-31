Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 08:57

Транспорт

Свыше 1 тыс машинистов московского метро выйдут на смену в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы/Максим Мишин

Московский метрополитен вновь будет работать без закрытия в новогоднюю ночь. На смену выйдут более тысячи машинистов, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, комфортные и безопасные поездки горожан в столице обеспечиваются по поручению Сергея Собянина.

"Московский транспорт работает бесперебойно, в том числе и в праздничные дни. Все это стало возможным благодаря труду тысяч наших специалистов. В первую очередь, это машинисты метро", – указал он.

Вместе с тем в транспортном ведомстве обратили внимание на то, что работа столичной подземки в новогоднюю ночь продолжается без закрытий уже девятый год подряд.

"Все для того, чтобы вы могли отметить праздник в любой точке города", – заключили в Дептрансе.

В преддверии Нового года в метро появилось более 200 указателей, помогающих найти дорогу к местам проведения праздничных мероприятий. Визуальные материалы с изображением наряженной елки появились на 36 станциях 11 линий метрополитена. Указатели останутся на станциях до конца января 2026 года.

