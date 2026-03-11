Крупный пожар произошел на складе с косметикой и парфюмерией в Казани

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Пожарные ликвидируют крупное возгорание, которое произошло в складском помещении на производстве косметики и парфюмерии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар произошел на улице Родины, его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из склада самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Ранее сильный пожар охватил складское помещение на улице Российской в Краснодаре. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе. Для тушения огня были задействованы 60 человек и 17 единиц техники. Региональная прокуратура начала проверку после случившегося.