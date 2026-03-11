Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады в гонке на 10 км

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская лыжница Анастасия Багиян стала чемпионкой Паралимпийских игр в Италии. Спортсменка взяла золото в гонке на 10 километров среди атлетов с нарушением зрения.

Она победила с результатом 29 минут 39,7 секунды.

Второе место заняла представительница Чехии Симона Бубеничкова (31 минута 59,1 секунды), третье – немка Леони Мария Вальтер (35 минут 30,8 секунды). Состязание проходило в итальянской коммуне Тезеро.

Для Багиян это уже вторая победа в рамках Паралимпиады. 10 марта она взяла золотую медаль спринта. Лыжница показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин.

Игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. На данный момент в активе команды шесть медалей – четыре золотые и две бронзовые.

