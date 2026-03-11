Эксперт Лоикова призвала не соглашаться на объемные тестовые задания от небольших компаний

Фото: depositphotos/fizkes

Объемные тестовые задания от неизвестных компаний должны насторожить тех, кто ищет работу. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, давать тестовые задачи потенциальным сотрудникам – это нормальная практика. Однако они должны быть небольшими и не затратными по времени – их главная цель в том, чтобы оценить ход мыслей соискателя.

"Однако мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что руководство предлагает провести кандидату серьезную работу. Например, сделать расчеты, на которые понадобится в среднем 5–6 часов, или написать кусок кода, предполагающий труд программиста в районе 4 часов", – отметила эксперт.

Такая тестовая работа должна оплачиваться, поэтому стоит заранее обсудить это условие, подчеркнула Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт При этом есть ситуация, в которой можно согласиться сделать все бесплатно: если задание вдохновляет специалиста, вызывает профессиональный интерес и дает полезный опыт. К тому же хорошо, если результат потом можно будет включить в портфолио.

Потратить время и силы на объемное тестовое задание также стоит, если оно дает шанс устроиться в крупную, хорошо зарекомендовавшую себя на рынке труда компанию. К тому же на должность с явной перспективой роста, подчеркнула эксперт.

"Если же организация небольшая, неизвестная, перспективы дальнейших взаимоотношений с ней туманны, да еще и задание прислали до личной встречи на собеседовании, то вряд ли стоит тратить время на выполнение. Тем более бывают случаи, когда кандидатов просто используют таким образом как бесплатную рабочую силу. При этом могут даже несколько раз присылать задание на доработку, а сама вакансия оказывается фейковой", – предупредила Лоикова.

К тому же не стоит соглашаться выполнять тестовые задания, которые не соответствуют функционалу в рамках вакансии. Это не только трата времени, но и риск, что недобросовестный работодатель таким образом проверяет, возможно ли в перспективе "повесить" на сотрудника дополнительные обязанности, заключила специалист.

