Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 08:30

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Лоикова: вопросы на собеседовании о планировании семьи нарушают трудовой кодекс

HR-эксперт назвала "красные флаги" при общении с рекрутером

Фото: depositphotos/racorn

Дискриминационные вопросы и неохотное обсуждение деталей на собеседовании должны заставить соискателя задуматься, стоит ли устраиваться к данному работодателю. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, если во время собеседования рекрутер активно уклоняется от обсуждения деталей вакансии, ограничивается шаблонными формулировками, не дает четкого списка должностных обязанностей – это тревожный звонок.

Особенно когда звучит фраза о том, что на должность нужен стрессоустойчивый кандидат. Это может означать, что в организации хаос, часто случаются переработки, присутствует повышенная загруженность.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Дискриминационные вопросы рекрутера о возрасте, семейном положении, в том числе и планировании детей являются еще одним "красным флагом". Все это недопустимо в кадровой политике и нарушает статью о запрещении дискриминации в сфере труда (3 ТК РФ).

"Это означает, что компания готова преступать закон уже на этапе найма. Соответственно после устройства могут возникнуть и другие нарушения, например, связанные с предоставлением больничных. К тому же такая ситуация говорит о том, что работодатель не умеет или не хочет выстраивать грамотную кадровую политику и больше заинтересован не в талантливом сотруднике, а в некоем ресурсе, который в ближайшее время не будет доставлять проблем", – отметила Лоикова.

Ранее независимый финансовый советник Марина Новикова рассказала, что добиться значительного повышения зарплаты, трудясь в одной организации, почти невозможно. Для роста заработка необходимо менять компанию и должность раз в 3–4 года.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика