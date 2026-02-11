Эксперт Лоикова: вопросы на собеседовании о планировании семьи нарушают трудовой кодекс

Фото: depositphotos/racorn

Дискриминационные вопросы и неохотное обсуждение деталей на собеседовании должны заставить соискателя задуматься, стоит ли устраиваться к данному работодателю. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, если во время собеседования рекрутер активно уклоняется от обсуждения деталей вакансии, ограничивается шаблонными формулировками, не дает четкого списка должностных обязанностей – это тревожный звонок.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Особенно когда звучит фраза о том, что на должность нужен стрессоустойчивый кандидат. Это может означать, что в организации хаос, часто случаются переработки, присутствует повышенная загруженность.

Дискриминационные вопросы рекрутера о возрасте, семейном положении, в том числе и планировании детей являются еще одним "красным флагом". Все это недопустимо в кадровой политике и нарушает статью о запрещении дискриминации в сфере труда (3 ТК РФ).



"Это означает, что компания готова преступать закон уже на этапе найма. Соответственно после устройства могут возникнуть и другие нарушения, например, связанные с предоставлением больничных. К тому же такая ситуация говорит о том, что работодатель не умеет или не хочет выстраивать грамотную кадровую политику и больше заинтересован не в талантливом сотруднике, а в некоем ресурсе, который в ближайшее время не будет доставлять проблем", – отметила Лоикова.

