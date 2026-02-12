Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между станциями "Серебряный бор" и "Строгино" идет строительство самого протяженного тоннеля столичного метрополитена, проходящего под водоемами, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что в Москве более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Например, около 20 из них проложены под Москвой-рекой. Число подобных сооружений будет расти, а за прошлый год тоннелепроходческие щиты прошли 680 метров под водой.

Старт работ над самым протяженным тоннелем пришелся на середину января – тоннелепроходческому комплексу "Лилия" нужно будет пройти 3,34 километра, из которых 2 находятся под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

"Для сравнения: длина второго по протяженности подводного тоннеля московского метро (проложен в составе перегона между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии) – всего лишь 550 метров", – указал мэр.

Проходка подводных тоннелей ведется в водоупорном слое глины, поскольку этот плотный грунт слабо пропускает воду, что снижает риски затопления. Однако из-за этого возрастает нагрузка на технику, в связи с чем под водой обязательно делается технологическая пауза, чтобы проверить режущие инструменты и заменить изношенные элементы.

Градоначальник добавил, что отвод грунтовых вод осуществляется с помощью специальных систем, которые предотвращают скопление влаги, а для монтажа тоннеля специалисты используют особые тюбинги с металлоизоляцией.

Кроме того, под водой невозможно обустроить традиционные вентиляционные шахты. Вместо них на перегоне "Серебряный бор" – "Строгино" будут установлены мощные вентиляторы в специальном канале над путями – когда по тоннелю пойдут поезда, они обеспечат приток свежего воздуха.

"Строительство Рублево-Архангельской линии метро находится в самом разгаре. В этом году откроем первые пять станций от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева", – заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в городе продолжается завершающий этап строительства Троицкой линии метро. По его словам, сейчас на станциях "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" возводятся ограждения, удерживающие воду и грунт. Для этого используется метод "стена в грунте", который лучше всего подходит для строительства метро в большом городе.

