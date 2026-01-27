Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 09:20

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какими будут интерьеры новой станции метро "Достоевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице утверждена архитектурная концепция станции "Достоевская" Кольцевой линии метро – она будет оформлена в стиле ар-деко, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом", – рассказал он.

По его словам, в отделке используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранитов отечественных месторождений будет применена в метрополитене впервые. Светильники изготовят из художественного стекла по индивидуальным эскизам.

Вдоль путевых стен разместятся панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы – городов, значимых для жизни писателя. Работы выполнят мастера монументального искусства Российской академии художеств.

Мэр Москвы отметил, что станция станет первой новой на Кольцевой линии за более чем 70 лет. Строительство ведется в центре города в сложных условиях плотной застройки, поэтому применяется горный способ проходки, чтобы не останавливать движение поездов.

"Достоевская" расположится между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира", на пересечении улиц Самотечной и Дурова. На данный момент готовность объекта составляет 41%, уточнил градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что в 2027 году в столице откроются такие станции метро, как "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". В настоящее время ведется активное строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Первых пассажиров они примут в 2028 году.

11 новых станций открылись на Троицкой линии метро за 2 года

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика