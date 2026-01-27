Собянин рассказал, какими будут интерьеры новой станции метро "Достоевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице утверждена архитектурная концепция станции "Достоевская" Кольцевой линии метро – она будет оформлена в стиле ар-деко, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом", – рассказал он.

По его словам, в отделке используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранитов отечественных месторождений будет применена в метрополитене впервые. Светильники изготовят из художественного стекла по индивидуальным эскизам.

Вдоль путевых стен разместятся панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы – городов, значимых для жизни писателя. Работы выполнят мастера монументального искусства Российской академии художеств.

Мэр Москвы отметил, что станция станет первой новой на Кольцевой линии за более чем 70 лет. Строительство ведется в центре города в сложных условиях плотной застройки, поэтому применяется горный способ проходки, чтобы не останавливать движение поездов.

"Достоевская" расположится между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира", на пересечении улиц Самотечной и Дурова. На данный момент готовность объекта составляет 41%, уточнил градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что в 2027 году в столице откроются такие станции метро, как "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". В настоящее время ведется активное строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Первых пассажиров они примут в 2028 году.