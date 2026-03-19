Движение на центральных улицах Москвы возобновлено

Движение транспорта на центральных улицах Москвы снова открыто. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, вновь можно проехать по Кремлевской набережной, Большому Каменному мосту и по улице Тверской.

Столичных автомобилистов призывали отказаться от поездок на авто в часы пик в четверг, 19 марта, из-за локальных ограничений в городе. Если же перенести поездку невозможно, водителям рекомендовали заложить больше времени на дорогу, заранее построить маршрут и быть готовыми к оперативным изменениям.

Вместе с тем до 31 октября движение транспорта ограничено на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово. Там перекрыли две полосы, сохранив движение по одной полосе в каждом направлении. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.