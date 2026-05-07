07 мая, 13:14

Школьница пострадала после взрыва страйкбольной гранаты в Ростовской области

Ученица школы № 8 города Миллерово в Ростовской области пострадала после взрыва предмета, который визуально похож на страйкбольную гранату. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По предварительной информации, школьница 2008 года рождения получила незначительные ожоги рук. Девочке оказана медицинская помощь, информация о других пострадавших не поступала.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Крыму в руках 12-летнего ребенка взорвался предмет, найденный на улице. Мальчика доставили в больницу с травмой руки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В региональном Минздраве уточнили, что состояние подростка оценивалось как удовлетворительное. Ему оказали необходимую медпомощь.

