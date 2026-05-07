Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 12:48

Украинский бизнесмен Черняк заочно осужден на 14 лет за финансирование ВСУ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/chernyak_yevgeny/(Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осужден на 14 лет за финансирование украинских вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

57-летний украинский бизнесмен признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Финансирование терроризма". Первые 4 года наказания он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем ему предписано выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следствие установило, что Черняк, являясь бенефициарным владельцем Global Spirits, использовал активы своего холдинга и его компании, включая те, что работают в России, для финансирования терроризма.

В частности, с мая 2022 по февраль 2023 года осужденный, находясь за границей, перевел более 300 миллионов рублей на счета иностранных организаций якобы в рамках контрактов на поставку коньячных дистилляторов. Однако в действительности деньги предназначались для поддержки военнослужащих ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ), с целью осуществления диверсий на территории РФ.

В мае 2024 года суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с Черняком. Речь шла о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах. Взыскателем по делу выступала Генпрокуратура России.

Сам владелец Global Spirits был объявлен в международный розыск в феврале 2025-го. Тогда же были арестованы его активы.

