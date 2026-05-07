Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 12:21

Город

Более 1,3 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Более 1,3 тысячи лифтов заменили в Москве в 2026 году в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Сергея Собянина. За время ее реализации в многоквартирных домах уже заменили свыше 52,3 тысячи лифтов.

"В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов, из них более 1,3 тысячи уже смонтированы", – отметил вице-мэр.

С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счету регионального оператора, меняются в год окончания 25-летнего срока эксплуатации без дополнительного продления срока службы. В рамках программы демонтируются старые подъемники и устанавливается новое оборудование. Если в подъезде несколько лифтов, то они обновляются поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Вместо старого оборудования устанавливаются современные отечественные подъемники, которые по своим характеристикам соответствуют требованиям безопасности и комфорта. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок и своевременной замены.

Ранее Бирюков рассказал, что в этом году в столичных жилых домах установят 250 подъемных платформ для маломобильных жильцов. В частности, 42 подъемника установят на юге столицы, 40 – на северо-востоке, еще 33 – на юго-востоке. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для граждан.

"Новости дня": дом-памятник капитально отремонтируют в Даниловском районе

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика