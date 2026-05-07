Более 1,3 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

Более 1,3 тысячи лифтов заменили в Москве в 2026 году в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Сергея Собянина. За время ее реализации в многоквартирных домах уже заменили свыше 52,3 тысячи лифтов.

"В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов, из них более 1,3 тысячи уже смонтированы", – отметил вице-мэр.

С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счету регионального оператора, меняются в год окончания 25-летнего срока эксплуатации без дополнительного продления срока службы. В рамках программы демонтируются старые подъемники и устанавливается новое оборудование. Если в подъезде несколько лифтов, то они обновляются поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Вместо старого оборудования устанавливаются современные отечественные подъемники, которые по своим характеристикам соответствуют требованиям безопасности и комфорта. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок и своевременной замены.

Ранее Бирюков рассказал, что в этом году в столичных жилых домах установят 250 подъемных платформ для маломобильных жильцов. В частности, 42 подъемника установят на юге столицы, 40 – на северо-востоке, еще 33 – на юго-востоке. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для граждан.