NBC: Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за Саудовской Аравии

07 мая, 12:45

Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе после запрета Саудовской Аравии использовать свои базы и небо. Об этом пишет RT со ссылкой на источники NBC.

"Королевство проинформировало США, что не позволит американским военным совершать полеты с базы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий", – говорится в материале.

Трамп объявил о временной остановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе 6 мая. По словам американского лидера, реализация миссии будет приостановлена на короткий срок. При этом действующая блокада сохраняется в полном объеме.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США начали блокаду канала. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

