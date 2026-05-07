Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в МАХ о ситуации на подходах к мосту.

Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям транспортной безопасности.

Немногим ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал предупреждение о воздушной тревоге в регионе.

За прошедшую ночь с 6 на 7 мая средства ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА над небом России за ночь. Беспилотники были сбиты над Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Московской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над Азовским, Каспийским и Черным морями.

Тем времен с ночи 7 мая продолжается атака вражеских БПЛА на Москву. На данный момент известно об отражении атаки уже 33 БПЛА. На фоне угрозы в столичных авиагаванях вводились временные ограничения, на данный момент они действуют только во Внуково.