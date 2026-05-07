Средства ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА над Россией за ночь

За ночь 7 мая средства ПВО уничтожили над российскими регионами 347 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Например, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над Курской, Липецкой, Новгородской областями. В ведомстве добавили, что беспилотники были ликвидированы над:



Орловской областью;

Пензенской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Смоленской областью;

Тамбовской областью;

Тверской областью;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

Республикой Адыгея;

Республикой Калмыкия;

Республикой Крым;

Азовским морем;

Каспийским морем;

Черным морем.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Ржев Тверской области были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей. Кроме того, в результате атаки в пятиэтажном доме была повреждена плита кровельного перекрытия и частично выбиты окна в нескольких жилых домах.

