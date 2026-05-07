Средства ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА над Россией за ночь
За ночь 7 мая средства ПВО уничтожили над российскими регионами 347 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Например, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над Курской, Липецкой, Новгородской областями. В ведомстве добавили, что беспилотники были ликвидированы над:
- Орловской областью;
- Пензенской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Смоленской областью;
- Тамбовской областью;
- Тверской областью;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- Республикой Адыгея;
- Республикой Калмыкия;
- Республикой Крым;
- Азовским морем;
- Каспийским морем;
- Черным морем.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Ржев Тверской области были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей. Кроме того, в результате атаки в пятиэтажном доме была повреждена плита кровельного перекрытия и частично выбиты окна в нескольких жилых домах.