Порядок аннулирования водительских прав изменится в России с 2027 года

07 мая, 07:39

Транспорт

Порядок аннулирования водительских прав изменится в России с 2027 года

С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Сейчас если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование.

Новые нормы, которые вступают в силу с 1 марта 2027 года, обязывают водителя, получившего уведомление о необходимости пройти такое освидетельствование, сделать это в течение трех месяцев. Если требование не будет исполнено в указанный срок, удостоверение автоматически аннулируется.

Ранее в МВД предложили изменить правила сдачи экзаменов на водительские права. Ведомство разработало проект, согласно которому расширится список нарушений, при которых кандидат не будет допущен к экзамену. Также появится еще одно основание для аннулирования уже полученного водительского удостоверения.

