Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 05:22

Происшествия

Горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за превышения уровня угарного газа

Фото: 123RF/blinow61

На угольном предприятии "Алардинская" в Калтанском городском округе Кемеровской области проводится экстренная эвакуация персонала из-за того, что датчики контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации угарного газа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия выдвинулись несколько отделений горноспасателей. В правительстве Кузбасса заявили, что выход 132 работников организован по запасным выходам.

В министерстве угольной промышленности региона добавили, что эвакуация проходит в штатном режиме. На месте работают подразделения военизированного горноспасательного отряда и специализированные службы.

По оперативной информации, на поверхность уже выведены 60 горняков, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее уголовное дело было возбуждено после взрыва в шахте в Ростовской области. В результате ЧП один человек погиб, еще трое получили ранения. Следователи выяснили, что хлопок произошел при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры.

происшествиярегионы

