Запуск прямых чартеров между Россией и Малайзией перенесен

Старт чартерных рейсов между Россией и Малайзией отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство транспорта.

Отмечается, что причиной переноса стало отсутствие заказчика со стороны туристического бизнеса.

При этом ранее предполагалось, что на начальном этапе программу полетов будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Ранее в главной авиакомпании Южной Кореи Korean Air выразили готовность рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов с Россией. Там подчеркнули, что считают возможным обсуждение этой темы в будущем при улучшении ситуации.

