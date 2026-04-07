Авиакомпания Korean Air готова рассмотреть возобновление рейсов в Россию

Главная авиакомпания Южной Кореи Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией в перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

В компании считают возможным обсуждение этой темы в будущем при улучшении ситуации. Других подробностей в Korean Air не уточнили.

Ранее стало известно, что представители РФ обсуждают с Мьянмой соглашение о прямом воздушном сообщении с рейсами из Москвы. Консультации находятся на финальном этапе подготовки. Российская сторона рассчитывает на скорое подписание соглашения.

Россия также предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы между странами. Профильные структуры двух стран проведут консультации по поводу расширения авиасообщения.