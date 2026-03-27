Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация продлила ограничения для российских компаний на полеты в Иран и Израиль и через их воздушное пространство до 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

При выполнении полетов в страны Персидского залива авиакомпаниям из РФ рекомендовали выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением мер безопасности и активном мониторинге рекомендаций их авиационных властей.

"Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля включительно", – добавили в пресс-службе.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что регулярное авиасообщение с ближневосточными странами возобновится при первой возможности, когда станет безопасно.

Трудности с перелетами возникли после ударов США и Израиля по Ирану в рамках военной операции. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

После этого Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

Российские туристы, которые пострадали из-за ближневосточного конфликта, получат компенсации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, суммарные потери туроператоров из РФ составляют 7 миллиардов рублей.