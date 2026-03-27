27 марта, 15:35

Политика

Иран заявил об ударе по транспортному центру Армии обороны Израиля в Тель-Авиве

Иранская армия атаковала дронами базу поддержки и крупнейший транспортный центр Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает гостелерадиокомпания Исламской Республики.

Вместе с тем 27 марта израильские войска провели масштабную серию авиаударов по объектам инфраструктуры в центре Тегерана. В сообщении ЦАХАЛ, посвященном этим событиям, подчеркивалось, что подробности будут обнародованы позже.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

США сообщили, что передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По информации СМИ, Тегеран уже ответил на это предложение, заявив о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения ситуации.

В свою очередь, йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" предупредили, что могут присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. В организации заявили, что продолжают следить за ситуацией в регионе. По мнению хуситов, Иран до сих пор действует успешно и ежедневно наносит поражение врагу.

