Россия запросила консультации СБ ООН из-за ударов по гражданским объектам Ирана

Россия запросила закрытые консультации Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря миссии РФ при ООН Евгения Успенского.

Он указал, что ракетные удары наносятся в том числе по объектам образования и здравоохранения. Консультации СБ пройдут 27 марта в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что США и Израиль в ходе атак на Иран начали применять снаряды, которые остаются на улицах в виде консервных банок и взрываются при контакте с ними.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.