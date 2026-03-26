IRNA: США и Израиль начали применять против Ирана снаряды под видом консервных банок

США и Израиль в ходе атак на Иран начали применять снаряды, которые остаются на улицах в виде консервных банок, передает IRNA.

Уточняется, что снаряды, похожие на консервные банки, взрываются при контакте с ними. Подобные устройства, по утверждению журналистов, уже привели к гибели нескольких человек. Поэтому граждан Ирана призвали не прикасаться к неизвестным предметам, похожим на такие банки.

Военная операция Израиля и США против Ирана началась в конце февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам в регионе.

Позже сообщалось, что Иран запустил крылатые ракеты класса "берег-море" по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". В результате авианосец оказался выведен из строя, уточняли в Тегеране.

