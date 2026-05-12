Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:14

В мире
Главная / Новости /

RMF FM: мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше

Мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше

Фото: 123RF.com/gudkovandrey

Мертвого кита нашли на берегу Балтийского моря в Польше. Он уже начал разлагаться, сообщила радиостанция RMF FM.

Уточняется, что животное выбросило на пляж в заповеднике Mewia Lacha. Длина кита составляет около 5 метров. При этом специалисты пока не определили его вид.

"Предварительно, это может быть представитель усатых китообразных – группы китообразных, питающихся планктоном и мелкой рыбой", – отмечается в сообщении.

Радиостанция указала, что такие киты не живут в Балтийском море и появляются в нем редко. Единственным видом китообразных, которые постоянно обитают здесь, являются морские свиньи.

"Окончательный ответ на вопрос о виде кита должны дать исследования ДНК, образцы которых должны быть взяты в ближайшее время", – уточнило радио.

Мертвый кит оказался на пляже заповедника в нескольких метрах от птичьих гнезд, которые в настоящее время находятся в периоде размножения. Согласно информации радио, соответствующие службы оценят возможность убрать останки животного.

Ранее на пляже Зиким к северу от сектора Газа обнаружили выбросившегося на берег крупного кашалота. Специалисты взяли образцы для исследований и захоронили тушу на этом же пляже. Там она будет разлагаться естественным путем несколько лет, пока не останется чистый скелет.

В Германии успешно завершилась операция по спасению горбатого кита

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика