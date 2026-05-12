Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 19:03

Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Долгопрудном выросла до 1,6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Площадь пожара в ангаре в подмосковном Долгопрудном увеличилась до 1 600 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Первоначально в ведомстве заявили, что площадь возгорания выросла до 2 550 "квадратов", но затем скорректировали информацию. Отмечается, что огонь перешел на соседнее строение. Его быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара.

Также в МЧС добавили, что к тушению привлечены более 70 сотрудников пожарной службы и 22 единицы техники.

Пожар в ангаре начался вечером 12 мая. Сперва его площадь составила 600 квадратных метров. Также уточнялось, что ЧП произошло по адресу проезд Строителей, дом 3.

До этого склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. К прибытию пожарных пламя охватило открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров. Позже открытое горение удалось потушить.

Крупный пожар произошел в Долгопрудном

Читайте также


происшествияпожар

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика