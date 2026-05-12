12 мая, 23:39

Трамп допустил продление изъятий из санкций США против нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон продлит действие исключений из санкционного режима в отношении поставок нефти из России. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции перед вылетом с государственным визитом в Китай.

Отвечая на вопрос журналистов о готовности продлить срок изъятий, американский лидер заявил, что его администрация будет делать все, что потребуется для смягчения энергетического кризиса, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.

В ходе беседы Трамп также выразил уверенность в том, что цены на топливо перейдут к резкому снижению сразу после завершения боевых действий. По его оценкам, военная кампания продлится недолго.

При этом президент спрогнозировал новые исторические максимумы на фондовом рынке, который, по его словам, уже и так находится в высшей точке за всю историю.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей российской нефти. По его словам, западные страны намерены установить собственные правила в Евразии и не допустить развитие межконтинентальной интеграции.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

