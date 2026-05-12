12 мая, 21:22

Виктория Боня отменила восхождение на "смертельную" гору из-за травмы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня отменила восхождение на "смертельную" гору К2 (Чогори) из-за травмы, пишет Super.ru.

"Я должна сказать, что я не пойду на К2 в этом году. Наверное, тяжело понять, что я плачу, но в это вложено столько сил, столько желания, столько времени, организации своих планов, вообще всего", – заявила Боня.

После начала подготовки она порвала связки на ноге – их восстановление займет больше 3 месяцев. По словам блогера, подписчики также отговаривали ее от восхождения.

В мае 2025 года Боня поднялась на вершину Эвереста. Информацию об этом подтвердила компания Elite Exped. Блогер отметила, что покорить Эверест ей удалось спустя 40 часов пути.

Позже она заявила, что собирается покорить одну из самых смертоносных вершин планеты – гору Чогори. Боня также подчеркнула, что альпинизм является глубокой практикой, позволяющей соединиться с природой и собой.

