Пять знаменитостей, увлекающихся альпинизмом и скалолазанием

16 декабря отмечается День покорения вершин, этот праздник изначально был посвящен любителям альпинизма и скалолазания, а позже приобрел и метафорическое значение. О звездах, увлекающихся покорением гор и небоскребов, – в материале Москвы 24.

Виктория Боня

По данным СМИ, блогер и телеведущая начала заниматься альпинизмом около 6 лет назад, а в 2022-м году нацелилась на свой первый "восьмитысячник" – гору Манаслу (8 163 метров) в Гималаях. В одном из интервью Виктория рассказала, что на подъем ее спонтанно позвал известный непальский альпинист Нимс Пурджа.

Однако взобраться на вершину с первой попытки не удалось: несмотря на подготовку, в процессе восхождения у Виктории начались судороги, головные боли, а затем развился отек мозга и отнялись ноги. Во время второй попытки группу, в которой шла Боня, внезапно накрыла снежная лавина. Только с третьего раза телеведущая забралась на Манаслу, о чем она сообщила в сентябре 2024-го в своих соцсетях.

"Для меня горы – это учителя. Мой дух ведет меня в горы! Это мой путь самопознания и развития!" – написала она в блоге.

В том же году Виктория покорила одну из гор в Италии высотой 3 650 метров, а также поднялась на Монблан (4 806 метров).

В январе 2025-го Боня начала подготовку к подъему на Эверест, высота которого составляет 8 848 метров. Телеведущая не только уделила большое внимание физической подготовке, но также активно следила за состоянием здоровья и посещала тренировочную экспедицию.

Уже в мае 2025 года Боня сообщила в своем блоге, что взошла на Эверест. Путь до пика, не считая дней акклиматизации, составил порядка 40 часов. Когда блогер добралась до вершины, то назвала ее непростой, а также отметила, что это место не для слабонервных.

Валдис Пельш

Фото: кадр из сериала "Ген высоты, или Как пройти на Эверест"; режиссер - Кристина Козлова; производство – "РД Студия"

Ведущий Валдис Пельш связан с горами благодаря его многосерийным документальным фильмам. Первый, "Ген высоты, или Как пройти на Эверест", вышел в 2017 году.

По словам Пельша, идея снять ленту родилась еще в феврале 2014 года, правда, тогда знания о горах и восхождении у телеведущего были "поверхностными". Но профессиональные альпинисты помогли погрузиться во все тонкости, рассказал он журналистам. До подъема на Эверест у телеведущего было лишь тестовое восхождение на Скалы Пастухова на Эльбрусе.

В итоге Пельш покорил два восьмитысячника. Сначала состоялась двойная экспедиция на Эверест. С первого раза снять материал не получилось из-за непальского землетрясения в 2015 году, после чего гора оказалась закрыта для доступа альпинистов. Только через год группа Пельша смогла вернуться и продолжить съемки.

В июне 2024 года вышла вторая часть проекта – "Ген высоты 2. Гора всех гор", посвященная восхождению на самую сложную гору мира К2 (Чогори, горная система Каракорум к северо-западу от Гималаев), высотой 8 611 метров. Телеведущий отправился покорять ее в 2023-м году.

"Глобальных изменений после восхождения лично у меня не произошло. Но что-то внутри меняется в момент спуска и возвращения в базовый лагерь, когда осознаешь, что сделал это", – поделился Пельш в интервью изданию Psychologies.

Григорий Антипенко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/antipenko_ofsait

Звезда сериала "Не родись красивой" более 25 лет увлекается альпинизмом. По данным журналистов, в 1998 году 24-летний Антипенко перед поступлением в Щукинское театральное училище совершил одиночное восхождение на Кавказе. А в 2010-м он покорил пик Хан-Тенгри на Тянь-Шане (7 010 метров), который считается одним из самых сложных для альпинистов. В 2011 году актер взошел на Памире на пик Ленина высотой 7 134 метра, а в 2012-м поднялся на пик Корженевской (7 105 метров).

В интервью Антипенко признался, что увлечение альпинизмом передал своим сыновьям – старшему Александру и среднему Ивану. Григорий добавил, что планирует взойти еще на несколько вершин, но пока восстанавливает здоровье.

Джейсон Момоа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/prideofgypsies

В 2021 году голливудский актер Джейсон Момоа опубликовал на YouTube видео, где рассказал, как возвращался в форму для съемок в фильме "Аквамен и потерянное царство". Исполнитель главной роли показал зрителям 15‑метровую стену скалодрома, которая выступила площадкой для тренировок. По словам звезды, у него особая любовь к этому виду спорта.

"Я вырос в Айове, где мало таких мест, приходилось ездить далеко. Мне нравится проводить время на свежем воздухе и видеть, как растут дети, и учить их", – рассказал Момоа.

Также Джейсон признался, что страдает от тендинита (воспаление сухожилий), однако продолжает тренировки. Актер не раз говорил, что считает скалолазание лучшим занятием для ума и тела.

Джаред Лето

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jaredleto

Голливудский актер и музыкант Джаред Лето несколько лет увлекается скалолазанием.

"Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник: впечатления бывают очень сильными и будоражащими. Но в то же время из скалолазания можно извлечь жизненные уроки и получить массу удовольствия", – рассказывал Джаред на шоу Эллен ДеДженерес.

В 2023 году певец стал первым человеком в истории, забравшимся на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, точнее, первым, кому позволили это сделать. Во время подъема актер сильно порезался, но продолжил восхождение. Правда, Лето начал восхождение не с первого этажа, а с 86-го и поднялся до 104-го почти за 20 минут.

Ранее Джаред взбирался без страховки на стену отеля в Берлине, правда, не более чем на 4 метра. В 2020 году Лето сообщил в своих соцсетях, что едва не сорвался со скалы Ред‑Рок-Каньон в штате Калифорния – страховочный трос стерся из-за острых краев скалы и оборвался на высоте около 180 метров, но Джареда спас инструктор.

