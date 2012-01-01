Шесть знаменитостей, которые обожают животных и заводят десятки питомцев

Певец Юрий Антонов содержит у себя целый зоопарк с гусями, утками, петухами и даже павлинами. А актриса Милли Бобби Браун призналась, что у нее больше 60 питомцев. Кто еще из звезд обожает животных, расскажет Москва 24.

Юрий Антонов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист России рассказывал в одном из интервью, что в подмосковной усадьбе он развел целый зоопарк. Певец содержит десятки животных, среди которых кошки, собаки, ручные белки, гуси, утки, петухи и даже экзотические фазаны и павлины.

Клички своим обитателям Антонов дает простые: например Ванечка, Мася, Вася, Петька. Поскольку владение артиста находится рядом с лесом, он обустраивает кормушки вокруг, чтобы непрошенные гости тоже были сыты.

Певец активно делится с подписчиками в соцсетях снимками животных: к каждому у Антонова индивидуальный подход: то с гусями обнимается, то кот ему "лечит" поясницу.

Милли Бобби Браун

Фото: AP Photo/Scott A Garfitt/Invision/AP

Звезда "Очень странных дел" рассказала в эфире BBC Radio 1, что на ее попечении находятся 62 питомца: 25 "помогают" ей на ферме, 23 собаки на передержке, 10 ее "личных псов" и 4 кошки. Актриса также уточнила, что вскоре в рядах ее подопечных ожидается пополнение: на участке живет беременная ослица Бетси.

Звезда также рассказала, что дружна с разными породами собак: у нее есть ротвейлер, золотистый ретривер, немецкий дог и 18-летняя слепая такса по кличке Ригби.





Милли Бобби Браун актриса Я нашла его на обочине дороги и думала, что он доживает последние дни. Он был слеп и беспомощен. Что ж, теперь этот пес скачет по моему дивану! У него новая жизнь.

При этом супруг актрисы Джейк Бонджови установил строгие правила: в их кровати может спать лишь одна собака. Остальным псам Браун купила "настоящие односпальные кровати".

Риз Уизерспун

Голливудская блондинка тоже питает страсть к животным и постоянно пополняет свой домашний зоопарк. По информации СМИ, помимо собак, актриса завела на своем ранчо в Калифорнии целый скотный двор. Плюс у Уизерспун живут куры, свиньи, козы, ослы и даже пони.

Майли Сайрус

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Американская певица тоже известна своей любовью к животным. По информации СМИ, в 2020 году она забрала из приюта больного бульдога по кличке Дейзи, которому никак не могли найти хозяев. На тот момент у исполнительницы уже жили три кошки, свинка и четыре собаки.

Брать пятую Майли изначально не планировала – просто предложила приюту взять Дейзи на съемки своего клипа, чтобы найти ей новый дом. Четвероногий друг очаровал всю съемочную группу, в том числе и саму Сайрус. Сначала она оставила собаку у себя на неделю, затем еще ненадолго, а потом и вовсе решила с ней не расставаться. Новой питомице Майли дала и новую кличку – Кейт Мосс.

Кайли Дженнер

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Возлюбленная Тимоти Шаламе не раз публично признавалась в любви к животным. Причем на ее попечении находились в том числе совсем не типичные для гламурной миллиардерши питомцы – курица и поросенок. И это неспроста: в интервью Кайли говорила, что мечтает жить на ферме и заниматься домашним хозяйством.





Кайли Дженнер модель, предприниматель, блогер Когда мне будет лет тридцать, я хочу уйти с реалити-шоу, завести нормальную семью, жить в Малибу на ферме и просто выращивать своих цыплят.

Кроме того, Кайли обожает собак. В 2018 году она построила для своих питомцев отдельный дом с кондиционером и отоплением.

Светлана Бондарчук

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Соцсети экс-супруги Федора Бондарчука пестрят снимками с собаками. В их с бывшим мужем загородном доме обитали корги, лабрадор и даже бездомный пес, которого Светлана в шутку называла "карликовым ирландским волкодавом".

После развода в 2016-м звезда увлеклась модной в те годы породой – лабрадудль. Телеведущая не только завела себе такого питомца, но и стала заводчиком. По данным СМИ, цена за щенка, которого родила ее лабрадудль Фани, якобы доходила до миллиона рублей. При этом человек из окружения звезды рассказывал журналистам, что все заработанные деньги Бондарчук направляла на благотворительность.