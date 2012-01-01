Лера Кудрявцева призналась, что страдает шопоголизмом

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своей болью со зрителями и коллегами: она постоянно покупает новую обувь, хотя в доме уже нет места. Что еще коллекционируют другие звезды, расскажет Москва 24.

Лера Кудрявцева

Фото: vk.com/Лера Кудрявцева

1 декабря знаменитость в эфире программы "Звезды сошлись" призналась, что страдает шопоголизмом. У 53-летней Кудрявцевой больше сотни пар обуви – точную цифру телезвезда даже не может назвать. Причем как только у Леры появляется свободное место в гардеробной, она сначала заполняет его новыми туфлями, а потом отдает покупки знакомым.



Лера Кудрявцева теле- и радиоведущая Накуплю, а потом раздаю. Ко мне все приходят: "Так, какой у тебя размер, а у тебя какой? А может это...". Один раз надела, и все, раздала. У меня не вмещается, стоит в гардеробной в коробках, где-то там в доме на чердаке уже. Ужасно. Вообще это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то.

Татьяна Буланова

В марте этого года певица заявила в программе Кудрявцевой "Секрет на миллион", что тоже является поклонницей красивой обуви. И в этом Буланова даже перещеголяла телеведущую, ведь у исполнительницы хита "Ясный мой свет" более тысячи пар. Самая дорогая обошлась ей в 500 тысяч рублей: ее делали на заказ, а всего в мире 600 таких пар обуви.

При этом любовь певицы распространяется конкретно на туфли. В июне этого года издание The Voice писало, что мама Булановой не одобряла увлечение дочери.



Татьяна Буланова певица, заслуженная артистка РФ Помню, мама сокрушалась: "Таня, зачем тебе столько?! Они все 35-го размера. Куда ты их будешь девать потом? Их не продать даже". Но я их продавать не собираюсь, мне просто нравится... Ну кто-то коллекционирует картины, и это гораздо затратнее. А я вот коллекционирую туфли. Когда плохое настроение, могу открыть коробки, выбрать пару туфель – у меня есть шелковые, расшитые стразами, – посмотреть на них, надеть, сделать несколько шагов по дому. И настроение улучшается.

Тимати

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рэпер собирает не только разбитые сердца моделей и фанаток, но и фигурки пластиковых медведей Bearbrick, которых придумал японец Тацухико Акаши. По сведениям Peopletalk, самого крошечного и простого медвежонка можно купить за две тысячи рублей, а игрушку стандартного размера (28x70 см) – примерно за 10-20 тысяч. Почти вся коллекция Тимати приобретена за рубежом.

Анна Плетнева

Фото: vk.com/Анна Плетнева

Ранее солистка группы "Винтаж" рассказывала изданию "7дней.ру", что собирает фигурки Микки Мауса. Все началось с ее песни "Микки". Первые экземпляры певице подарили в Гонконге, и тогда Плетнева решила их коллекционировать. С тех пор все друзья знаменитости, которые бывают в гонконгском Диснейленде, привозят оттуда новых мышей.

Кроме того, у артистки есть коллекция фарфоровых статуэток. Таинственный поклонник присылает их на каждый день рождения исполнительницы.

Алина Загитова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А вот титулованная фигуристка может похвастаться не такой уж безобидной коллекцией: в СМИ появилась информация о рекордном количестве штрафов за нарушение ПДД. 29 ноября издание "Постньюс" сообщило, что у спортсменки накопилось с марта 2019-го по ноябрь 2024 года 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей. При этом только за последние 12 месяцев знаменитость нарушила правила дорожного движения 197 раз.

Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями, а чаще всего ее штрафовали за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки, остановку или стоянку в неположенном месте, запрещенный поворот налево или разворот и движение по автобусной полосе.