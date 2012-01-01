Пять звезд шоу-бизнеса, ставшие матерями после 40 лет

Часто знаменитости задумываются о детях уже после построения успешной карьеры. Звезд кино, театра и эстрады не пугает возраст, и женщины решаются на роды после 40, ведь это позволяет современная медицина и качество жизни. В День матери Москва 24 расскажет, кто из звезд стал мамой ближе к 50-ти годам.

Светлана Пермякова

Фото: телеграм-канал Svetlana Permyakova

У звезды сериала "Интерны" и участницы КВН Светланы Пермяковой долгое время не получалось наладить личную жизнь. По ее словам, она дважды прерывала беременность в 21 и 23 года, так как будущие отцы не желали даже слышать о ребенке. Первый муж артистки больше увлекался ночными клубами и алкоголем, чем созданием семейного уюта, рассказывала актриса в эфире YouTube-шоу Елены Ханги в 2022 году.

Однако второй брак оказался более удачным: несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, в 2012 году 40-летняя Светлана забеременела. Супруги прожили вместе четыре года, после чего развелись, сохранив теплые отношения ради дочери Варвары.

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева первый раз стала мамой в 19 лет, родив сына Жана. Второй раз счастье материнства ей улыбнулось в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В мае 2018 года, когда Лере исполнилось 47, она сначала стала бабушкой, а уже в августе сама родила дочь Марию.

Разница в возрасте между ее сыном и дочерью составляет целых 28 лет, а между ее мужем и сыном – всего три года. Кудрявцева активно занимается воспитанием малышки, видео с дочерью она регулярно публикует в социальных сетях.

Певица Сиа

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певица Сиа прославилась не только благодаря песням, но и скандалам, связанным с пагубными привычками. В начале 2000-х звезда столкнулась с трагедией – в ДТП погиб ее возлюбленный Дэн Понтифекс, и девушка тяжело переживала утрату.

В 2019 году во время интервью SiriusXM The Morning Mash Up Сиа призналась, что усыновила двух братьев, которым исполнилось 18 лет. Через год на шоу Zane Lowe's Apple Music артистка рассказала, что стала бабушкой, а еще через четыре года, в возрасте 48 лет у нее родился и собственный ребенок.

Сиа тщательно скрывала свою беременность и сразу не обнародовала радостную новость. О прибавлении в семействе общественность узнала случайно, когда в СМИ попала фотография, опубликованная подругой певицы в социальной сети.

Келли Престон

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kelly Preston

Супруга Джона Траволты, актриса и модель Келли Престон пережила в 2009 году смерть сына Джетта, который страдал от аутизма. Рождение сына Бенджамина в 2010-м 48-летняя Келли и 56-летний Джон восприняли как чудо, сообщал пресс-секретарь голливудской звезды.

Актриса рассказала, что использовала метод "тихого рождения" из саентологической практики, который, по ее словам, делает детей более спокойными и уравновешенными, рассказывало издание Spletnik.ru. Так же родилась и ее дочь Элла Блю Траволта, которой сейчас 19 лет.

Холли Берри

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Halle Berry

Холли Берри считает свою позднюю беременность в 2008 году настоящим чудом, произошедшим совершенно неожиданно – во время менопаузы. Для 47-летней на тот момент звезды и ее мужа Оливье Мартинеса новость о будущем ребенке стала шоком, рассказывала актриса в интервью телеканалу CNN.

"Честно говоря, я не думала, что это возможно в моем возрасте. Теперь я поняла, что никогда не стоит говорить "никогда", – делилась Берри.

На момент рождения сына Масео у Холли уже была пятилетняя дочь Нала от бывшего партнера Габриэля Обри.