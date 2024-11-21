Помощник Федункив Ковалев удивился вопросу о рождении у артистки ребенка

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Помощник звезды Comedy Woman Марины Федункив Игорь Ковалев был удивлен вопросом о рождении у артистки ребенка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Откуда вы это берете?" – заявил Ковалев, отказавшись от иных комментариев.

Продюсер Федункив Алексей Новицкий также удивился вопросу о рождении первенца у артистки и подчеркнул, что не знает о подобных переменах в ее жизни.

Ранее СМИ со ссылкой на окружение Федункив сообщили, что артистка впервые стала матерью в 53 года. По информации журналистов, актриса родила ребенка еще в октябре. При этом пол малыша она пока тщательно скрывает.

Также издания обратили внимание на то, что в последние несколько месяцев актриса перестала появляться на светских мероприятиях. За все это время ее только однажды удалось сфотографировать на вокзале. Тогда многие отмечали, что ее походка сильно напоминала женщину, находившуюся в положении.

Летом 2021 года Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Торжественное мероприятие совпало с юбилеем артистки. Тогда ей исполнилось 50 лет. На свадьбе Федункив присутствовали Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева.

