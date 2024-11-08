Певица Жасмин не исключила, что может стать мамой в четвертый раз

Фото: vk.com/Жасмин

Певица Жасмин, у которой есть три ребенка, не исключила, что в скором времени может стать мамой в четвертый раз. Об этом сообщает "МК".

По словам артистки, ей было непросто привыкнуть к сценическому псевдониму.

"Сейчас я откликаюсь на любые имена, особенно на "мама". Услышав "мама", всегда сразу оборачиваюсь", – рассказала она.

Издание также поинтересовалось у певицы, планирует ли она еще одного ребенка. В ответ Жасмин отметила, что вместе с супругом уже работает над этим.

Ранее внучка российского режиссера Никиты Михалкова Наталья Степаненко впервые стала мамой. 22-летняя Наталья опубликовала в соцсетях бирку из роддома, где указано, что у нее родился мальчик.

Кроме того, исполнительница Сати Казанова родила первого ребенка. Дочь у артистки появилась на свет 23 октября. Как рассказала Казанова, она мечтала родить малыша в домашних условиях, но из-за поздней беременности ей пришлось воссоздать домашнюю обстановку прямо в перинатальном центре.

