Внучка Никиты Михалкова родила первенца

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Внучка российского режиссера Никиты Михалкова Наталья Степаненко впервые стала мамой, об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на личный блог девушки.

22-летняя Наталья опубликовала в соцсетях бирку из роддома, где указано, что у нее родился мальчик.

Отмечается, что летом этого года девушка вышла замуж за 24-летнего предпринимателя Артема Степаненко, сына заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрия Степаненко.

Ранее стало известно, что американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры", беременна вторым ребенком. Отцом будущего ребенка является муж актрисы, директор художественной галереи Кук Марони. Первенец у супругов появился в феврале 2022 года.