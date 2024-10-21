Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс станет матерью во второй раз

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры", беременна вторым ребенком, пишет Vogue.

Корреспонденты издания сделали несколько фотографий актрисы, направляющейся на ужин в Лос-Анджелесе. На кадрах заметен ее округлившийся живот.

Кроме того, информацию о беременности подтвердил и представитель Лоуренс. Отцом будущего ребенка является муж актрисы, директор художественной галереи Кук Марони. Первенец у супругов появился в феврале 2022 года. Сына они назвали Сай в честь американского художника Сая Твомбли.

Тем временем пополнение ожидается и в семье американского рэпера Eminem. Он опубликовал клип к треку Temporary, в котором содержатся архивные материалы, показывающие взросление дочери музыканта Хейли Джейд Скотт. В одном из моментов видно, как девушка дарит отцу футболку с надписью "Дедуля № 1" и показывает ему снимок УЗИ.