Eminem сообщил, что скоро станет дедушкой

Фото: youtube.com/EminemMusic

Популярный американский рэпер Eminem признался, что скоро будет дедушкой. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на клип исполнителя к треку Temporary.

Видео содержит архивные материалы, которые показывают взросление дочери музыканта Хейли Джейд Скотт. В один из моментов видно, как девушка дарит отцу футболку с надписью "Дедуля № 1" и показывает ему снимок УЗИ.

В мае этого года дочь рэпера вышла замуж за Эвана Макклинтока. Они начали встречаться еще в 2016 году.

В 2022 году Eminem стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Имеющиеся награды наглядно демонстрируют приверженность музыканта к своему ремеслу и прочную связь, которая установилась у исполнителя с поклонниками за последние 20 лет, отметил генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Глейзер.