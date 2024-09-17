Рэпер Tyler, the Creator присоединился к актерскому составу фильма "Марти Суприм"

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Американский рэпер Tyler, the Creator (Тайлер Оконма) получил роль в биографическом спортивном фильме "Марти Суприм". Ранее к проекту присоединились актеры Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу, сообщил журнал Variety.

Для Оконма эта роль станет дебютом в актерской карьере. Подробности о его персонаже пока не разглашаются.

Фильм расскажет о жизни Марти Райзмана, известного американского игрока в настольный теннис, который выиграл 22 титула и завоевал несколько бронзовых медалей на чемпионатах мира.

Режиссером и соавтором фильма высутпит Джош Сафди, известный по картине "Неограненные алмазы". Фильм будет выпущен студией A24. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее стало известно, что до конца года стартуют съемки полнометражного продолжения сериала "Король и Шут". Предположительно, фильм выйдет в 2025 году. По словам выпускающей студии в рамках развития вселенной сериала должны выйти еще несколько дополнительных проектов.