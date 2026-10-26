Аэропорт Шереметьево возобновил прием рейсов

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань возвращается к штатному режиму работы и восстанавливает график полетов.

Временные ограничения на полеты объявили в Шереметьево утром 26 октября. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Российском союзе туриндустрии напомнили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.