Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии на северо-востоке Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 26 октября. Полученные в результате падения травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте.

Организована процессуальная проверка, которая проводится под контролем прокуратуры.

Ранее рабочий погиб, упав с башенного крана на стройке на Ленинградском проспекте в Москве. Предварительно, 38-летний мужчина работал в частной подрядной организации. Он скончался на месте.

Еще один несчастный случай произошел в городе Сатке Челябинской области. Там рабочий погиб, провалившись в шахту. В ходе работ погрузочно-доставочная машина опрокинулась и упала с высоты около 20 метров.

