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12 октября, 16:56

Происшествия

Рабочий погиб после падения с башенного крана на Ленинградском проспекте

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб после падения с башенного крана на строительной площадке на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в мессенджере MAX.

По предварительным данным, погибший работал в частной подрядной организации, ему было 38 лет. Он скончался на месте происшествия.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки. Координацию работы правоохранительных органов на месте ведет первый заместитель межрайонного прокурора Андрей Возняк.

Ранее в Пермском крае при строительстве дороги в Березниковском округе произошел обвал грунта в котловане. По данным регионального МЧС, земля придавила трех рабочих, один из которых погиб на месте.

В Следственном комитете уточнили, что в момент происшествия сотрудники монтировали канализацию и проводили замеры в траншее. Мужчину 1989 года рождения и женщину 2002 года рождения доставили в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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