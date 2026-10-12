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12 октября, 10:27

Происшествия

В Прикамье рабочего насмерть засыпало землей во время строительства дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Пермском крае рабочего насмерть засыпало землей в котловане во время строительства дороги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по краю.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 11 октября в Березниковском округе недалеко от деревни Чупино, где рабочие строят дорогу. В котловане осыпался грунт, который придавил трех человек. Один из них погиб на месте.

В Следственном комитете по Пермскому краю уточнили, что рабочие монтировали канализацию и проводили замеры в траншее, когда обвалилась земля.

В результате происшествия пострадали мужчина 1989 года рождения и женщина 2002 года рождения. Их госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при обрушении породы погиб рабочий на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области. Инцидент произошел утром 3 октября на глубине более километра. В момент ЧП под землей работали 98 человек, однако эвакуация не проводилась.

Позднее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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