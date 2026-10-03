Дело возбуждено после гибели рабочего при обрушении шахты под Североуральском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области, при котором погиб рабочий. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Расследование ведет Североуральский межрайонный следственный отдел. Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что на шахте "Черемуховская-Глубокая" при обрушении породы погиб рабочий. Инцидент произошел утром 3 октября на глубине более километра. В момент ЧП под землей работали 98 человек, однако эвакуация не проводилась.

Угрозы для остальных сотрудников нет. Сейчас работы остановлены только на месте обвала, остальная часть шахты функционирует в обычном режиме.