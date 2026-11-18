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Игроки из разных стран столкнулись с проблемами при использовании онлайн-сервиса PlayStation Network. Наибольшее число жалоб поступило из Германии, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

По информации сервиса, немецкие пользователи оставили более 6,6 тысячи сообщений о неполадках. Из них 56% пожаловались на невозможность войти в систему, еще 33% сообщили о проблемах с подключением к серверу.

Массовые обращения также поступили из Великобритании, где зарегистрировали около 6,2 тысячи жалоб, и Франции – более 3,3 тысячи. В США о сбоях сообщили 1,6 тысячи пользователей.

Неполадки в PlayStation Network совпали по времени с релизом игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games.

Ранее сообщалось, что мошенники начали распространять через мессенджеры предложения установить GTA VI на компьютер. При этом официальная версия игры для ПК пока не анонсирована. В открытом доступе появилась взломанная консольная сборка, которую якобы можно запустить на компьютере.