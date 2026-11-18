Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин ответит на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и Москва 24 в среду, 2 декабря. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы.

Трансляция начнется в 18:00. Вопросы можно оставить по ссылке. В одном обращении принимается только один вопрос.

18 ноября мэр Москвы провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи прошли в приемной главы государства. В ходе приема жительница Покровского-Стрешнева Татьяна Каталина попросила ускорить завершение капитального ремонта Волоколамского путепровода над путями Рижского направления Московской железной дороги.

В ответ Собянин пояснил, что реконструкцию проводят поэтапно: сначала ограничивают движение на одном направлении, затем переходят к другому. При этом градоначальник рассчитывает, что ремонт завершится в 2027 году.