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Министерство здравоохранения Архангельской области держит на контроле ситуацию с убийством женщины, которую в Северодвинске ошибочно признали умершей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Ведется следствие", – сказал собеседник агентства.

О случившемся стало известно из публикаций в СМИ. По данным Baza, в прошлом году врач в Северодвинске ошибочно признал пациентку мертвой, так как реанимационные мероприятия не принесли результата, и он констатировал смерть.

Спустя некоторое время сотрудник морга обнаружил у женщины признаки жизни и сообщил об этом врачу. Реаниматолог пришел в морг, прощупал пенсионерке пульс и ввел ей инъекцию, после которой женщина умерла.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины на востоке Москвы. В правоохранительные органы обратилась ее родственница с заявлением об исчезновении. Выяснилось, что сожитель задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело в Московскую область.