Фото: MAX/"Ростовский следком"

В Ростовской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своих родителей. Об этом сообщил Следственный комитет России.

В ближайшее время задержанного допросят. После этого следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 17 ноября в одном из домов в Новочеркасске. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Помимо сына, у погибших супругов есть двое внуков – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка. По данным СМИ, восемь лет назад сын пары был судим за кражу.

