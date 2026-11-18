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В больницах Европы стремительно распространяется опасная "супербактерия", устойчивая к препаратам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно его данным, с 2019 по 2025 год количество случаев заражения пациентов устойчивыми к лечению штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae выросло на 72%. У некоторых штаммов зафиксирована абсолютная невосприимчивость почти ко всем антибиотикам, включая новейшие.

Чаще всего бактерия поражает легкие и вызывает пневмонию, но может приводить и к заболеваниям других органов. Смертность от болезней, вызванных такими штаммами, составляет 40–70%.

В ECDC заявили, что для предотвращения распространения инфекции нужно строго соблюдать санитарные нормы: использовать средства индивидуальной защиты и проводить дезинфекцию помещений.

Распространение устойчивых к лекарствам бактерий представляет "серьезную угрозу для системы здравоохранения", заявил представитель ECDC Кристиан Гиске. В странах Евросоюза, Норвегии и Исландии от заболеваний, вызванных этими бактериями, ежегодно умирают около 35 тысяч человек.

В 2025 году врачи в Европе смогли добиться частичного успеха в борьбе с метициллинрезистентным золотистым стафилококком, но сдерживать Klebsiella pneumoniae оказалось труднее, добавил Гиске.

Ранее Панамериканская организация здравоохранения, региональное подразделение Всемирной организации здравоохранения, лишила США, Мексику и Боливию статуса территорий, ликвидировавших корь. Причиной стало возобновление устойчивой передачи инфекции в этих государствах.

Отмечалось, что ситуация с заболеванием в регионе заметно ухудшилась: к 13 ноября врачи подтвердили более 58 тысяч случаев кори, 82 человека скончались. Годом ранее за тот же отрезок времени число выявленных заражений не достигало 13 тысяч.