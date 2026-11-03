Минздрав Израиля сообщил о подозрении на Эболу у двух граждан, вернувшихся из ДРК

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило о выявлении двух граждан с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сказано в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

У пациентов по возвращении поднялась температура. Сейчас они изолированы в соответствии с установленными процедурами.

В ведомстве подчеркнули, что на данном этапе речь идет лишь о подозрении. Проводятся необходимые проверки, подтверждения диагноза пока нет.

В настоящее время в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. Однако, как отметили в министерстве, пациенты с подозрением на эту инфекцию уже неоднократно проходили проверки в ходе нынешней вспышки заболевания в ДРК.

Ведомство также призвало население воздержаться от поездок в районы, где происходит активная передача вируса.

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в мае 2026 года. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число погибших от лихорадки в стране достигло почти пяти тысяч человек, заболевших – более 10 тысяч с апреля.

На сегодняшний день официально не лицензированы ни вакцина, ни лечение нового штамма Эболы – Бундибугио.

