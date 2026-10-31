Число жертв лихорадки Эбола в ДРК превысило 5 тысяч

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Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 5 026 человек. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК.

При этом количество заболевших составляет 10 351. Таким образом, летальность достигает 48,6%.

Ранее ВОЗ сообщила об осложнении ситуации с лихорадкой Эбола – инфекцию зафиксировали на территории еще одной провинции ДРК, также известно о первом случае заболевания в Нигерии. На фоне вспышки Владимир Путин заявил о готовности продолжать помогать африканским странам бороться с опасными инфекциями, Россия продлила профильную программу содействия до 2029 года.

Вместе с тем Роспотребнадзор направил тест-системы для выявления возбудителя инфекции всем странам, которые граничат с ДРК.

