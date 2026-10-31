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31 октября, 10:26

Безопасность

В Москве пройдет плановая тренировка по ликвидации возгораний в высотных зданиях

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Плановые тренировки городских служб по ликвидации возгораний в высотных зданиях состоятся на Кутузовском проспекте в Москве 31 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Целью тренировки является дополнительная отработка практических действий по эвакуации людей, ликвидации пожара, проведению аварийно-спасательных работ и испытание новейшего оборудования и техники.

В тренировках примут участие пожарные, спасатели, специалисты организаций и предприятий городского хозяйства, а также специализированная инженерная, коммунальная и пожарно-спасательная техника.

В рамках тренировки участники отработают оперативное прибытие и развертывание техники.

Подобные мероприятия проводятся регулярно в разных точках Москвы. Они помогают повысить общий уровень пожарной безопасности высотных объектов города, сформировать мощную базу знаний и практических навыков по тушению пожаров в многоэтажных зданиях.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сотни спасенных жизней и тысячи ликвидированных происшествий стоят за профессиональным опытом 70 московских пожарных и спасателей, которым присвоили почетные звания города. Среди награжденных – представители нескольких поколений пожарных и спасателей.

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